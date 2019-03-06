Кремль ждет от Google изменений по указанию географической принадлежности Крыма

В Кремле внимательно следят за событиями с ситуацией по обозначению принадлежности российского Крыма на картах Google.

«Для нас это имеет значение», - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва ожидает, что географическая принадлежность российского региона будет указываться верно, поскольку Крым является регионом Российской Федерации.

Песков также выразил надежду, что на зарубежном сервисе Google ошибка будет исправлена в самое ближайшее время.

«Безусловно, ожидаем, что, скажем так, с географической точки зрения принадлежность Крыма будет указываться верно», - прокомментировал Песков новость о неверной географической принадлежности Крымского полуострова на картах Google.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после госпереворота на Украине в марте 2014 года и по итогам всенародного референдума жителей полуострова, 98% которых проголосовали за этот шаг.