Курс доллара: Минэкономразвития резко изменило прогноз по рублю

Курс доллара вырос в четверг на 10 копеек - до 65,85 рубля к 14.11 мск, курс евро вырос 8 копеек до 74,41 рубля. Российская валюта практически не отреагировала на увеличение объема покупки валюты Минфином на фоне высоких цен на нефть - 65,70 долларов за баррель Brent.

Между тем, Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса рубля на 2019 год до 66 рубля за доллар, сообщил глава ведомства Максим Орешкин в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза: ожидаем к доллару на уровне 66 руб. в среднем за год», — передает слова Орешкина РБК.

Точная цифра прогноза на 2019 год — 66,4 руб. за доллар, следует из презентации к выступлению главы Минэкономразвития, сообщил «Интерфакс».

Одновременно Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса рубля в 2020 году до 67,2 рубля. с 63,8 рубля за доллар, в 2021 году — до 67,8 рубля с 64 рубля за доллар.

По словам министра, изменение прогноза по рублю ​«связано скорее с изменением в паре евро/доллар, чем с какими-то внутренними факторами».

Ранее Минэкономразвития прогнозировало курс 63,9 руб. за доллар в среднем на 2019 год.