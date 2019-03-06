Минфин наращивает объемы покупки валюты

Минфин РФ сообщил о планах с 7 марта по 4 апреля по приобретению валюты на сумму 310 млрд рублей, или по 15,5 млрд рублей в день. Это, объяснили в министерстве, связано с тем, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета из-за превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте 2019 года в размере +269,6 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2019 года составило +40,4 млрд руб. Сейчас Банк России завершает покупку валюты на Мосбирже по мартовской заявке Минфина на 194 млрд руб. Регулятор продолжает непрерывную серию покупок валюты для Минфина, начатую 15 января 2019 года.

С 15 января по 6 февраля ЦБ для Минфина приобретал валюту в объеме 15,6 млрд рублей в день – на общую сумму 265,8 млрд, напоминает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. В марте-апреле ежедневно будут закупки на 15,5 млрд рублей, и получается, что ЦБ возвращается примерно на этот же объём. С 7 марта по 4 апреля объём составит 269,6 млрд. За счёт того, что во втором временном промежутке больше дней, общая сумма стала больше.

Данную процедуру проводят по нескольким причинам, объясняет эксперт. Во-первых, снижаются резкие колебания на валютном рынке. В условиях геополитической нестабильности, это, пожалуй, очень хороший инструмент. Недавно начали обсуждать в конгрессе США санкции - рубль даже ухом не повёл, и значительных колебаний не было замечено. Также с покупкой валюты – рубль все больше и больше становится независим от колебаний на рынке углеводородов. И что бы ни происходило с нефтью - сильно падает или дико растёт, рубль как будто под иммунитетом - никак не реагирует.

Заметного влияния новость об увеличении объема покупок валюты Минфином не принесёт, полагает Катя Френкель, – валюта будет находиться в своих текущих ценовых значениях. Учитывая, что мы все-таки нефтезависимая страна, данные действия ЦБ идут на пользу экономике и рублю, заключает эксперт.

Объявленные на март покупки валюты Минфином на 60% превысят февральские объёмы (9,7 млрд руб. в день), подсчитал, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Это связано во многом с повышением цены нефти с начала февраля с 60 до уровней выше 65 долларов по Brent. Соответственно, увеличиваются и котировки российской марки Urals, зависящие от Brent, которые лежат в основе данного «бюджетного правила».

По нему, объясняет аналитик, Минфин скупает на рынке в 2019 г. валютные доходы от продажи нефти при цене Urals свыше $41,6 за баррель. Делается это для того чтобы ограничить влияние нефтяных цен на объём денег в экономике, на курс рубля и для повышения сумм резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ). Итак, чем выше стоимость нефти, тем масштабнее операции по приобретению валюты и пополнения неприкосновенной «кубышки».

Оборотная сторона данной практики – увеличение спроса на валюту на рынке со стороны государственных средств, что при прочих равных условиях выступает фактором ослабления российской валюты, отмечает эксперт. В этом тоже есть экономический смысл, поскольку усиление курса доллара к рублю повышает рублёвые доходы экспортёров и бюджета и даже статистический ВВП.