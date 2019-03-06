Цена на нефть отреагировала на заявления компаний США

После положительной динамики накануне цены на нефть утром 6 марта пошли вниз, сообщает «Финмаркет».

Падение цены происходит, по мнению специалистов рынка, на заявлениях американских компаний о повышении добычи нефти в три раза в ближайшие 5-6 лет.

Так нефть марки Brent подешевела на 0,76%, достигнув отметки $65,36 за баррель. WTI упала в стоимости на 0,80% - до $56,11 за баррель.

Вместе с тем инвесторы ожидают дополнительных подробностей о торговом соглашении США и Китая, которое может быть подписано в конце марта.

По состоянию на 8:17 по московскому времени на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX апрельские фьючерсы на WTI потеряли $0,03, составив в цене $56,56 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упали в цене на $0,47 или 0,71%, достигнув $65,39 за баррель.

Все внимание участников рынка сосредоточено на ожидании данных от Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы сегодня, 6 марта к 18:30 по московскому времени.