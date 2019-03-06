В Чехии сделали заявление по «Северному потоку-2»

Прага признала выгоду для страны от строительства «Северного потока — 2». Строительство трубопровода позволит Чехии играть более активную роль в международной транспортировке газа, сообщила глава Минпромторга Чехии Марта Новакова.

«По совокупности многих факторов создание газопровода „Северный поток — 2“ является выгодным для Чехии, в частности, благодаря связующим проектам, особенно проекту Capacity4Gas», —сообщила министр.

Политик также считает, что в свою очередь развитие проекта Capacity4Gas позволит экономике Чехии расти более быстрыми темпами. Также масштабное развитие строительных работ позволит Чехии привлекать новые инвестиции.

При этом Новакова напомнила про Украину, для которой важно сохранить определённый объем поставок газа.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что поправки к газовой директиве коснутся «Северного потока — 2».

Также премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что «Северный поток — 2» способен обеспечить лишь часть транспортировки газа, необходимого Европе.