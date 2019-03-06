Пентагон меняет планы в Арктике из-за России

Пентагон намерен изменить стратегию поведения в Арктике из-за укрепления позиций в регионе России, а также планах Китая продвинутся в освоении арктических шельфов, сообщил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти, выступая перед сенаторами.

Военный сообщил, что США обеспокоены российским Северным морским путем, благодаря которому Россия укрепила свое присутствие в Арктике, из-за чего Пентагону пришлось «обновить планы» и изменить принципы базирования сил в регионе.

«Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна», - рассказал Кертис Скапаротти.

Он при этом не сообщает об инструментах и конкретных действиях, которые должны послужить ответом на усиление российского присутствия в Арктике. Лишь сообщает, что для этого ему необходимо обсудить вопрос с союзниками по НАТО.

Напомним, Северный морской путь - кратчайшая дорога из европейской части России на Дальний Восток. Маршрут имеет для России стратегическое оборонное значение и определен, как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике».