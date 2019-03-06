Россия потребовала гарантий от Болгарии для продления «Турецкого потока»

Дмитрий Медведев провёл переговоры с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Как заявил в ходе встречи глава российского кабмина, для продления "Турецкого потока" через Болгарию Москве нужны твёрдые гарантии, что проект в итоге не сорвется. В России опасаются повторения опыта "Южного потока", в связи с чем гарантии должна предоставить уже не Болгария, а Евросоюз.

«Нам нужно учитывать тот опыт, который мы приобрели в последние годы, причём не самый приятный, я имею в виду ситуацию с «Южным потоком». Поэтому о дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии – не со стороны правительства Болгарии, а когда Еврокомиссия предоставит надёжные гарантии, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет. Надеюсь, что наши болгарские друзья тоже это понимают и ведут соответствующую работу», – отметил Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Бойко Борисов напомнил, что на сегодняшний день транзит в сторону Турции через Украину составляет 14–16,7 млрд кубометров. Когда начнёт работать «Турецкий поток», это количество не будет поступать на территорию Болгарии, и трубы Болгарии останутся пустыми. «Мой коллега вообще не сомневается в лояльности, порядочности Болгарии в отношениях с Европейским союзом. Мы хотим сохранить по крайней мере ту пропускную способность, которую мы обеспечиваем. Я хотел бы, чтобы была полная ясность по этому вопросу. Неслучайно г-н Юнкер отметил, что нет возражений в отношении газораспределительного центра. «Газпром» заявил о своём интересе. Сейчас мы работаем по LNG-терминалу с Грецией. И будет обеспечена возможность диверсификации. Мы остаёмся на газовом рынке», – сказал он.

«И если есть национальные предатели, то это те, кто хотел бы, чтобы сгорели инвестиции, которые были сделаны нашей стороной, и сдать оборудование за ненадобностью. Когда мы построим этот трубопровод, количество газа будет увеличиваться. Мы абсолютно чётко заявили о своей позиции. Да, действительно, публичный тендер, максимальная степень прозрачности, чтобы не было никаких упрёков в наш адрес или в отношении наших партнёров», – добавил Бойко Борисов.

Перспектива продления второй ветки Турецкого потока действительно становится более реальной, считает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Это связано с тем, что из-за наиболее вероятного сценария с газовой директивой ЕС, Северный поток 2, на который Газпром возлагал большие надежды после окончания транзитного договора с Украиной, рискует на первые несколько лет проработать лишь на 50% от своих возможностей. При этом из-за ужесточения законодательства нет в целом гарантий, что добиться необходимых исключений для СП2 со стороны Германии будет вообще реально. Соответственно, продление Турецкого потока 2 решило бы отчасти проблему выпадающих мощностей и в перспективе не обязывало бы Россию думать о сохранении украинского транзита.

Между тем в этом вопросе пока еще очень много неразрешенных моментов, указывает эксперт. Как бы Болгария ни утверждала, что она против того, чтобы трубы стояли пустыми, она всецело продолжает зависеть от Еврокомиссии. И если в высших кругах решат, что вторая ветка Турецкого потока опасна для энергорынка ЕС, то риски того, что проект вновь может остановиться на середине все же существуют. Таким образом, одного согласия Болгарии недостаточно, Россия ждет гарантий от Еврокомиссии, а та в свою очередь пока увлечена судьбой Северного потока 2. Очевидно, что давать какие-либо гарантии Европа российскому поставщику газа не намерена, с другой стороны она, безусловно, нуждается в доступных по цене энергоресурсах и Газпром в этом плане является одним из самых надежных партнеров.

Соответственно, говорить о том, что совсем блокировать Турецкий поток-2 Европе тоже не совсем выгодно, указывает Александр Пахомов. Подтверждает эту мысль то, что вопрос о полной блокировке проекта не ставится, сейчас главный вопрос – в какую сторону тянуть трубу и через какие страны Европы. Напомним, что вторая нитка Турецкого потока уже проложена по дну Черного моря, она должна пойти в балканские страны вплоть до Венгрии, предполагается, что в этом году начнется строительство на территории Болгарии и Сербии, если поток будет развиваться по этому сценарию то российский газ через Венгрию должен дойти до распределительного хаба в австрийском Баумгартене, что даст ему возможность еще больше укрепиться на рынке ЕС.

С другой стороны, отмечает аналитик, не стоит забывать, что в ЕС газ поставляют еще и по средствам южного газового коридора ТАР с азербайджанского Шах-Дениз, также существует проект Edison и греческой DEPA по расширению ITGI Poseidon до 20 млрд куб, емкости которого в теории будут открыты для любых поставщиков в т.ч и для Газпрома. Этот проект, кстати задумывался как одно из продолжений Турецкого потока с целью довести газ до Италии. То есть с учетом реализации этих проектов и расширения поставок с Шах-Дениза, усилия РФ по раскручиванию ниток Турецкого потока-2 могут быть слишком избыточными.

Болгария будет заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросу "Турецкого потока", так как негативные перспективы развития экономики на ближайшие годы не обходят ее стороной, добавляет ведущий аналитик компании «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. Однако экономически Россия не является приоритетным направлением, так как Болгария ориентирована на интеграцию с государствами — членами Европейского союза.

Так, по структуре внешнего сотрудничества основными торговыми партнерами по экспорту являются Германия (около 13,5%), Италия, Румыния, Турция, Греция (каждая около 8%); по импорту - Германия порядка 12%, Россия 10%, и далее Италия, Румыния, Турция. В экспорте преобладают текстильные и продовольственные товары, сталь, железная руда, машины и оборудование, вина; в импорте - продукция машиностроения, цветные металлы и сплавы, и потом уже нефть и другое сырье.

Тот факт, что Россия будет требовать некие гарантии абсолютно логичный, ведь однажды договоренности с Болгарией уже сорвались, уверена Мария Сальникова. Она напоминает, что промышленность Болгарии является одной из главных сфер экономики, которая дает немалую прибыль ВВП. И главной проблемой страны является как раз острая нехватка энергетических ресурсов. На территории Болгарии есть незначительные залежи угля, включая бурый, а также газа, однако его недостаточно для энергообеспечения всей страны. Потому получить транзит, тем более что Австрия, Венгрия не против, было бы выгодно для Болгарии.