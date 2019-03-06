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Прогноз погоды на выходные: возвращение зимы откладывается

Москва, 06.03.2019

Синоптики Гисметео и Гидрометцентра составили прогноз погоды на предстоящие выходные.

По данным метеорологов, несмотря на то, что пока на Русской равнине наблюдается сильное ненастье со снегопадами и порывистым ветром, ранее прогнозируемое возвращение зимы всё-таки откладывается.

В Санкт-Петербурге в ночь на 7 марта будет ещё холодно – минус 9 и осадки в виде снега. Однако днём в четверг лучи мартовского солнца растопят снег и согреют воздух до плюс 1-2.

Самым тёплым на этой неделе в Северной столице станет пятница, 8 марта. В Международный женский день столбики термометров поднимутся до плюс 6. И даже незначительные осадки не испортят праздничное настроение.

В субботу и воскресенье в Петербурге немного похолодает, но температурные показатели всё равно останутся на плюсовых значениях – (плюс 1-2).

На Урале уже сейчас тепло. В частности, 6 марта термометры показывали в Челябинске плюс 3. Столько же будет в четверг, 7 марта и в пятницу, 8 марта.

В субботу и воскресенье в Челябинске ожидается от нуля до плюс 3, в Магнитогорске – плюс 1-2 и осадки.

В Сочи по прогнозу Гисметео, в четверг дожди и плюс 10-12. Зато все выходные в городе-курорте будет ярко светить солнце, а дневная температура составит плюс 13-16.

Солнечная погода и без осадков также прогнозируется в городах Ставропольского края – в Кисловодске, Пятигорске и Минводах – плюс 7-10.

В Крыму погода тоже сделает свой подарок женщинам. Так, в Севастополе в пятницу,8 марта ожидается плюс 11, в субботу, 9 марта и в воскресенье, 10 марта – плюс 11-13.

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве на праздничные дни зима отступит под влиянием тёплых воздушных масс, которые придут с Атлантики. Вновь пойдут дожди, а воздух прогреется до плюс 4-6.

На Руси по приметам на 9 марта – Иванов день – судили о том, какая погода будет весной и летом. При этом обращали внимание, прежде всего на поведение птиц.

Считалось, что услышать стук дятла – к поздней весне; если птицы вьют гнёзда на солнечной стороне домов, то лето будет холодным; если на теневой – жарким; зяблик запел – к холоду и ненастью; синица поёт – к теплу; а кукушка вечером кукует – к морозу.

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