Путин заявил об активизации зарубежных разведок

Глава РФ Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ заявил, что в последнее время замечена активизация зарубежных разведок, которые наращивают свою активность на российском направлении.

Поэтому, по словам президента РФ, необходимо надёжно защищать важные для нашей страны сведения, передаёт РИА Новости.

«Разведки разных стран мира стремятся всеми путями найти доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. В этой связи работа сотрудников ФСБ должна быть надёжна и направлена на защиту этих сведений», – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, он отметил, что сейчас, как и в прежние времена, а может быть даже и больше, сотрудники иностранных спецслужб стараются влиять на внутрироссийские события.

«Поэтому в этих современных реалиях ваша работа должна быть эффективной, ежедневной и строиться на современных методах», – резюмировал Путин.