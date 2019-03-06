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Развивающиеся экономики купаются в деньгах инвесторов

Москва, 06.03.2019
#Экономика
Развивающиеся экономики купаются в деньгах инвесторов

Осторожная политика центробанков и некоторое улучшение мировой торговли привели к резкому повышению спроса на рискованные активы в целом и активы развивающихся стран в частности. В надежде на высокие проценты инвесторы стараются не думать о сопутствующих рисках и с огромной скоростью вкладывают большие деньги во все рискованные активы, начиная от акций китайских компаний и заканчивая, скажем, чилийским песо. Они вложили в развивающиеся рынки в первые два месяца текущего года почти 86 млрд долларов. Это больше, согласно данным Института международных финансов (IIF), чем за девять последних месяцев 2018 года, вместе взятых. Благодаря таким большим вложениям индекс MSCI Emerging Markets Index, для которого 2018 год выдался провальным, вырос почти на 13% по сравнению с прошлогодними отметками.

Неожиданная для многих страсть инвесторов к рискованным активам представляет собой разительный контраст с декабрем 2018 года, когда большинство финансистов боялись слишком быстрого увеличения ключевых ставок Федрезервом. Что же касается интереса к развивающимся экономикам, то он объясняется высокими ставками и возможностью хорошо заработать. Ожидания скорого подписания мира в торговой войне между США и КНР позволили Shanghai Composite Index, для которого 2018 год был провальным, прибавить в этом году уже более 22%. 

Пока в текущем году наибольшей популярностью пользуется биржевой инвестиционный фонд iShares Core MSCI Emerging Markets. Инвестиции в него, по данным FactSet, в этом году уже превысили 5 млрд долларов. В горячей десятке еще три биржевых инвестиционных фонда развивающихся стран.

В феврале Узбекистану, много лет бывшему в изоляции от международных финансовых площадок, без каких бы то ни было проблем удалось выполнить поставленную цель и заработать на дебютном аукционе гособлигаций 1 млрд долларов. Причем, сумма могла бы быть и намного больше, потому что спрос превысил предложение в восемь раз!

Shares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF за два первых месяца 2019 года привлек почти 2,5 млрд долларов.

«Прошлый год был для развивающихся экономик трудный,- объясняет главный экономист Manulife Asset Management Меган Грин.- Сейчас происходит разворот на 180 градусов».

Конечно, некоторые инвесторы опасаются, что нынешний рост будет коротким. Для опасений основания есть. Кроме замедления темпов развития глобальной экономики, имеется и немало других рисков: совсем свежий торговый конфликт между США и ЕС, намечающийся рост ключевых ставок в США, подвешенная ситуация с брекситом в Европе и многое другое.

По мнению Джека Джанасевича, эксперта по ценным бумагам из Natixis, время получения высокой прибыли уже прошло. Его компания была в числе первых, она вложила в бумаги развивающихся экономик 14% средств еще в октябре прошлого года и сейчас пожинает плоды прозорливости.

Много тревог, как обычно, вызывает Китай. У многих инвесторов серьезные сомнения, что китайские власти сумеют справиться с замедлением темпов роста экономики без промахов, которые еще больше усугубят положение. О многом говорит, например, считают скептики, показатель активности в производственном секторе ПОднебесной. В феврале она была самой низкой за последние три года. Хотя у этого имеется и одно вполне разумное объяснение – продолжительные новогодние праздники, все равно Китай может оказаться очень большим риском.

Рисков, как всегда, много, но многие инвесторы несмотря на них готовы рисковать. Потому что особого выбора у них нет. Так что лихорадка развивающихся рынков продолжится, как минимум, до лета.

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