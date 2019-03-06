Российские банки получили рекомендации регулятора по сбору биометрии

Российские кредитные организации получили рекомендации Центробанка по усовершенствованию операционных процессов по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС).

В частности, регулятор рекомендует банкам при отсутствии у клиента СНИЛС искать его учетную запись в ЕСИА по паспортным данным, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, банкам следует проверять готовности оборудования перед началом каждого рабочего дня, чтобы исключить потерю времени при регистрации граждан.

Также регулятор рекомендует кредитным организациям страны информировать своих клиентов о факте регистрации их биометрических данных в ЕБС сразу по завершении процедуры и чётко разъяснять, куда именно передаются эти сведения.

Напомним, с 1 июля 2018 года российские банки начали сбор биометрических данных своих клиентов. Таким образом, теперь пройдя идентификацию в системе, клиент банка может, не приходя в отделение, удалённо только при помощи голоса и фото, открывать счёт или заказать выпуск карты.