С «мусорной» реформой возникли трудности

«Мусорная» реформа в ряде регионов проходит с большими трудностями. Об этом лично Владимиру Путину сообщили активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Соответствующий доклад 2 марта был доставлен президенту.

С 2019 года в большинстве российских регионов (исключая Москву, Петербург и Севастополь) появились операторы, ответственные за сбор, вывоз и переработку ТКО. При этом многие из победителей аффилированы с властями, а кое-где все услуги осуществляют старые компании, имеющие в штате по 1 человеку. Таковы неутешительные данные отчета ОНФ. Непрозрачность вызывает раздражение, а цены в платежках не вызывают доверия. Где-то перешли на новую систему работы, а где-то ограничились только отчетами на бумаге. Под сомнением и честность организаторов конкурсов. «Более чем в половине конкурсов фактически был один участник торгов, который и выиграл эти аукционы», - говорит руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

В большинстве регионов граждане не увидели никаких изменений, а ведь цены на ЖКХ повысились. Сегодня люди не понимают в чем суть «мусорной реформы». Куда вывозится мусор? Почему до сих пор это делается несвоевременно? И по каким причинам цены стремительно растут? С 1 февраля в России начала действовать система, при которой оплата за вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) проводится отдельной платежкой. Тем не менее, согласно данным ОНФ, в 36 российских городах «мусорный платеж» граждане должны были оплатить и по общей квитанции, и по новому «отдельному» тарифу. Всего же россияне за реализацию реформы заплатят порядка 180 млрд рублей в год, а на отдельного жителя России ляжет ежегодная трата в 1225 руб.

Государство озабочено экологической переработкой ТКО, однако, компании на местах предпочитают старый метод переработки: просто закапывают его. «Бюджетная система выделила неожиданно большое количество денег на то, чтобы операторы организовали цепочку переработки. Но при этом все время выясняется, что многие из тех, кто выиграл конкурсы еще несколько лет назад, до сих пор вывозят мусор «дедовским способом», — рассказывает глава Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Запрос на более ответственное отношение к окружающей среде был удовлетворен на самом высшем уровне. 14 января 2019 года Владимир Путин подписал указ о создании Российского экологического оператора (РЭО), подконтрольного Минприроды. Основной задачей организации, по словам ее главы Дениса Буцаева, является запуск отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Согласно данным Игоря Кастюкевича, члена Центрального штаба ОНФ, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы есть только в 18 из 32 регионов, по которым совершались рейды ОНФ. «В Туле сейчас строится технопарк. В Калуге работает завод по производству альтернативного топлива, а в городе Орле мусороперерабатывающий завод «Эко сити» вообще может перерабатывать 100 процентов отходов. Причем все разработки и оборудование – российского производства. 15 апреля новая сортировочная станция должна заработать в Саратове. Ее запуск уже привел к снижению платежей за вывоз мусора на четыре процента», – заключил Кастюкевич.

Позитив от ОНФ на этом не заканчивается. По данным Михаила Развожаева, «активисты посетили около 42 объектов, которые сегодня действительно существуют в регионах – современных мусоросортировочных станций, мусорных заводов. Мы убедились, что во многих регионах запущены действительно новые современные цепочки обращения с отходами».

В целом было понятно сразу, что без неэффективных расходов при реализации плохо подготовленной, но дорогостоящей мусорной реформы не обойтись. Поэтому сейчас именно контроль становится наиболее актуальной задачей для корректировки по ходу её движения.