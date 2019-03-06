Санкции США ставят под угрозу проекты российских газовых гигантов

Американские санкции могут ударить по российским газовым гигантам, считают директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Все происходит из-за специфики терминологии в официальных санкционных документах, в которые включен термин «crude oil», что в понимании американской стороны включает не только нефть, но и газовый конденсат.

В этой связи могут пострадать российские газовые корпорации, работающие с сжиженным природным газом, а именно компании «НОВАТЭК», «Газпром» и «ЛУКОЙЛ».

Как поясняет Маринченко газете «Ведомости», в России пока не строят заводы для проектов по СПГ, это значит, что иностранным компаниям, участвующих в российских СПГ- разработках, таких как «Арктик СПГ — 2», придется получать дополнительные разъяснения по условиям участия.

Игорь Юшенков, в свою очередь, предположил, что более других пострадают компании «НОВАТЭК» и «ЛУКОЙЛ», о чем свидетельствует и заявление министра финансов РФ Антона Силуанова, который пообещал поддержать проект «Арктик СПГ — 2» из Фонда национального благосостояния. Заявление прозвучало сразу после анонса США нового пакета санкций.