СМИ: корабли НАТО вошли в порт Одессы

Два корабля НАТО фрегат TCG «Barbaros» и ракетный катер быстрой атаки TCG «Martı» зашли в порт Одессы, сообщает 6 марта портал Odessa online.

СМИ уточняет, что корабли прибыли в регион в рамках сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной.

«Сегодня утром в Одесский порт зашли два корабля НАТО. Фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Martı», - пишет СМИ.

При этом уточняется, что оба корабля в совокупности могут нести до 56 крылатых ракет «Томагавк». В свою очередь, представитель украинского Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что прибытие ранее ракетного эсминца США «Дональда Кука» в Одессу – попытка «поиграть на нервах России». Напомним, эсминец отбыл домой в конце февраля. Турецкие корабли, по информации сайта, пробудут в Одесском порту до 8 марта.

Ранее 1 марта депутаты Украины одобрили закон по допуску военных других государств на территорию Украины в 2019 году для проведения учений.