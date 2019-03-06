«Забудьте про Северный поток-2»: США обрушились на европейские компании

Американские чиновники перешли к прямым публичным угрозам в адрес европейских компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2". Так, заместитель директора европейского офиса Госдепа США Николь Гибсон, выступая на энергетической конференции в Брюсселе, заявила, что администрация Трампа предпримет карательные меры против этих компаний, сообщает voanews.com.

Представитель Госдепа предупредила, что, если европейские компании будут участвовать в прокладке трубопровода в этом году, они «рискуют столкнуться с существенными санкциями».

Не называя деталей рестрикций, она отметила, что Вашингтон не согласен с тем, что «Северный поток 2» - состоявшаяся сделка.

«Некоторые люди говорят, что« Северный поток-2 свершившийся факт. Мы так не считаем ... Мы призываем европейских лидеров убедиться в том, что "Северный поток-2" не будет реализован », - подчеркнула она.

При этом выступивший на конференции представитель Украины объяснил участникам, чем грозит запуск газопровода Киеву.

«Когда Северный поток-2 будет завершен в этом году, не будет больше необходимости использовать украинскую газотранспортную систему», - заявил управляющий директор украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. «Украина потеряет около 4 процентов ВВП», - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен слелал заявление относительно "Северного потока-2". По словам датсткого дипломата, Копенгаген еще не принял решение, разрешить ли прокладывать газопрвод в территориальных водах страны.