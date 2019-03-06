США пригрозили Турции отказом в поставках оружия

Как заявил замглавы пресс-службы госдепартамента США Роберт Палладино, покупка Турцией российских систем С-400 может обернуться для Анкары приостановкой участия в американской программе создания истребителей пятого поколения F-35, а также санкциям, которые могут быть введены согласно программе «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Напомним, Турция подписала соглашение с Россией о поставке четырех комплексов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в декабре 2017 года.

Вслед за этим Вашингтон в безапелляционной форме потребовал от Турции отказаться от покупки российского вооружения в пользу американского ЗРК Patriot.

Однако глава Турции Эрдоган в этой ситуации занял твердую позицию, заявив, что не планирует отказываться от С-400 даже при покупке Patriot. По мнению руководства Турции «эти темы не связаны между собой».