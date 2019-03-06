ЦЕРН планирует построить новый детектор на БАК для поисков тёмной материи

Инженеры ЦЕРН планируют установить в кольце Большого адронного коллайдера (БАК) новый детектор FASER.

По данным пресс-службы организации, главной целью установки нового детектора является поиск «новой физики», а также тёмных фотонов и тёмной материи, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что тем самым будет значительно обогащена научная программа БАК и других коллайдеров.

Напомним, БАК был построен в 2008 году для поиска следов «частицы Бога», бозона Хиггса, последней недостающей части Стандартной модели физики.

За время своей работы БАК пережил одно крупное обновление, в ходе которого энергия сталкиваемых частиц была увеличена в 2 раза.

Кроем того, учёным удалось найти множество редких частиц и проверить остальные аспекты Стандартной модели.

Однако, как поясняют исследователи, следы новой физики обнаружить так и не удалось. Она, как надеются ученые, будет найдена в ходе последующих крупных обновлений коллайдера, одно из которых началось ещё в декабре, а следующее намечено на начало 2024 года.

Как подчеркнули в ЦЕНР, одним из обновлений станет установка FASER, предназначенная для поиска долгоживущих и сверхлёгких частиц, а также различных форм материи, почти не взаимодействующих с окружающим миром.

Наша справка

ЦЕРН (CERN) – Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий.

Аббревиатура CERN произошла от французского Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (Европейский совет по ядерным исследованиям). В русском языке обычно используется аббревиатура ЦЕРН.

В 2013 году ЦЕРН был награждён Золотой медалью Нильса Бора – наградой ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) — как пример международного сотрудничества учёных из множества стран мира.

Большой адронный коллайдер (БАК) – ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений.

Коллайдер, построенный в ЦЕРН и находящийся около Женевы, на границе Швейцарии и Франции, является самой крупной экспериментальной установкой в мире.

В его строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тыс. учёных и инженеров более чем из 100 стран. «Большим» назван из-за своих размеров: длина основного кольца ускорителя составляет 26 659 метров; «адронным» – из-за того, что ускоряет адроны (протоны и тяжелые ядра атомов); «коллайдером» (сталкиватель) – из-за того, что два пучка ускоренных частиц сталкиваются во встречных направлениях в специальных местах столкновения – внутри детекторов элементарных частиц.