В Госдуме рассказали, что в США надеялись на физическое устранение Гуайдо

Адальби Шхагошев – член комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты российского парламента – рассказал, что в Вашингтоне очень рассчитывали на то, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо при возвращении на родину будет физически устранён.

При этом он подчеркнул, что если б политик был уничтожен, то Белый дом принял бы решение о вводе американских войск в эту страну, передаёт «Царьград».

«План США сорван и теперь весь мир смеётся над просчётом американских военных стратегов», – резюмировал депутат, добавив, что главной целью Вашингтона остаётся свержение законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в страну 4 марта. При этом отмечается, что он спокойно прилетел на пассажирском лайнере в аэропорт Каракаса, почле чего выступил на митинге перед ствоими сторонниками.