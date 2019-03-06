В Кремле объяснили, почему приостановлена поставка гуманитарной помощи в Донбасс

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – рассказал журналистам, почему была приостановлена поставка гуманитарной помощи в Донбасс.

По словам представителя Кремля, тот факт, что помощь в независимые республики с начала года не поставлялась, вовсе не означает, что эта практика прервана, передаёт РИА Новости.

«Дело в том, что сейчас происходит оценка потребностей жителей региона, – подчеркнул Песков. – И в зависимости от этих потребностей принимаются соответствующие решения».

При этом он ещё раз пояснил, что здесь нет никаких системных или иных изменений в подходах.

Напомним, гуманитарная помощь из России жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. Последняя автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в этот регион 20 декабря 2018 года.