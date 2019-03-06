В Минобороны прокомментировали возможность отказа от призыва

Благодаря возрастающему числу контрактников удается снизить число призывников, однако, полного отказа от призыва государство не планирует, сообщил начальник генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

При этом военный отметил, что на данный момент соотношение контрактников и призывников составляет 1,7 к 1.

Уточняется также, что в прошлом году более 350 000 человек проходили службу по контракту на должностях солдат, прапорщиков и сержантов.

Как сообщил Бурдинский, в долгосрочной перспективе государство не сможет отказаться от призыва граждан на военную службу из-за «финансово­-экономических возможностей государства».

Также есть необходимость накопления военно­обученного мобилизационного людского ресурса, подчеркнул военный.

Он добавил, что в последние годы снижается число уклоняющихся от службы в армии, а соответствие для призыва по состоянию здоровья наоборот выросло на 7%.

Военный сообщил также, что 20% призывников имеют высшее образование, а треть - средне-специальное.