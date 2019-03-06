В Минюсте РФ предложили обнародовать итоги внутриведомственной борьбы с коррупцией

Министерство юстиции России разместило на портале проектов нормативных правовых актов поправки в закон «Об основах общественного контроля в РФ».

Согласно им, федеральные ведомства обязаны отчитываться перед общественными советами об итогах внутренней антикоррупционной работы, передаёт агентство «Интерфакс».

В частности, документ обязывает госорганы публиковать итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля.

При этом должны быть обнародованы обоснованные ответы на вопросы общественных советов, а также информация о проведённых совместно с субъектами общественного контроля мероприятиях и ежегодные доклады о деятельности в области противодействия коррупции.

Ранее сообщалось, что чиновников могут перестать наказывать за коррупцию, если правонарушения невозможно было избежать по объективным причинам.

Соответствующие поправки в законодательство о противодействии коррупции проробатывает Минюст, чтобы декриминализировать случаи, когда несоблюдение установленных запретов происходит из-за неких обстоятельств непреодолимой силы.