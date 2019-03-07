Курс доллара: лучшие аналитики вынесли вердикт

Опрошенные агентством Рейтер валютные стратеги считают, что курс доллара в ближайший год будет снижаться. Согласно опроса, проведенному 28 февраля-6 марта, курс доллара ослабнет более чем на 5 % - до 1,19 доллара за евро через год.

Как отмечает Рейтер, в прошлом году американскую валюту поддержали налоговые реформы в США и сильный рост американской экономики.

Сейчас на повестке - замедляющаяся экономика США, растущий бюджетный дефицит и смягчение политики ФРС - что не позволит курсу доллара продолжить укрепление.

«Как мы указывали в начале этого года, относительная циклическая поддержка доллара в этом году менее существенна, чем в прошлом, и это обусловливает некоторое снижение курса доллара в будущем», - отметил валютный стратег-аналитик MUFG Ли Хардман.

Вместе с тем, в условиях замедления роста мировой экономики и с учетом того, что центральные банки будут сохранять мягкий подход к денежной политике, выгоды для других основных валют по отношению к доллару будут ограничены.



При этом, если США и Китай заключат торговую сделку в течение следующего месяца, ожидается, что курс доллара останется на прежнем уровне, в то время как неблагоприятный сценарий привед к его росту на 1 процент.