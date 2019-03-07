Грамотный выбор идеальной кровати для сна

Как выбрать размер и форму кровати

При выборе габаритов кровати следует стремиться обеспечить максимальное удобство для спящего и при этом учитывать размеры помещения, где она будет располагаться. В первую очередь выбирая двуспальные кровати следует ориентироваться на рост спящего. Чтобы определить требуемую длину спального места, к этой величине надо прибавить пятнадцать-двадцать сантиметров. Ширина определяется опытным путем. Надо улечься на кровати и закинуть руки за голову, убедившись в удобстве. Локти при этом не должны свисать.

Самой удобной формой кровати является прямоугольная, поскольку именно она соответствует интерьеру большинства типовых квартир. Для сторонников оригинальности мебельные фабрики выпускают кровати в форме эллипса, круга и даже ракушки. Однако надо учитывать, что такие кровати сложнее удачно расположить в спальне. Вдобавок они занимают больше места, чем прямоугольные. Наиболее комфортными для сна являются кровати с мягким изголовьем.

Выбор каркаса

От прочности каркаса зависит продолжительность эксплуатации кровати. Поэтому нужно уделять большое внимание материалу, из которого изготовлен каркас, особенно если вы отдаете предпочтение кровати с подъемным механизмом, а также соответствию качества и числа крепежных деталей габаритам и массе кровати. Длительный срок службы обеспечивают такие породы древесины как бук, ясень и дуб. При выборе надо помнить о том, что существует множество материалов, успешно имитирующих внешний вид древесины, но не обладающих присущим ей качеством. Каркас может иметь разную высоту. Большинство моделей имеют высоту не менее пятидесяти сантиметров. Слишком высокие кровати крайне неудобны для пожилых людей.

Важно позаботиться и о соответствии габаритов каркаса размеру матраса. Иначе матрас будет постоянно съезжать, из-за чего спать на нем будет неудобно. К тому же износ и каркаса, и матраса, не соответствующих друг другу, происходит гораздо быстрее.

Выбор основания

Важнейшим элементом каркаса является основание, которое представляет собой решетку из ламелей, изготавливаемых из различных материалов. Существует три вида оснований:

Деревянные реечные решетки. Они состоят из прямых или немного изогнутых реек. Лучшими породами древесины, используемыми в этих целях, являются бук и береза. Поскольку между рейками имеются промежутки, через них к матрасу поступает воздух. Благодаря этому под ним не накапливается пыль, а также не образуется сырость. Стоят такие основания недорого. Однако у них имеются недостатки. Матрас проваливается в промежутки между рейками, спустя некоторое время утрачивая равномерность и приобретая волнистость с нижней стороны. Первоначальная эластичность деревянного основания достаточно быстро исчезает, а восстановить исходную форму реек невозможно.

Металлические основания. Раньше они были широко распространены, однако сейчас устарели. Их главное преимущество заключается в долговечности и неподверженности износу. Срок службы таких оснований достигает двадцати пяти лет. Еще одно важное достоинство таких оснований – невысокая цена. Металлические сетки обладают хорошими ортопедическими качествами, но являются чересчур жесткими. Для правильного выбора основания из металла необходимо хорошо разбираться в их особенностях, что под силу только специалистам.

Пластиковые основания. Важным достоинством таких оснований являются прекрасные ортопедические свойства. Кроме того, они способны прослужить до пятнадцати лет. Хотя пластик не относится к экологичным материалам, он обладает высокой прочностью и удобством в использовании. Однако нижняя часть матраса проветривается плохо, поэтому его нужно переворачивать и высушивать.

Выбор матраса

Основной принцип, которым необходимо руководствоваться при выборе матраса – учитывать индивидуальные потребности. Спать на слишком мягком матрасе вредно, однако он не должен быть и чересчур жестким. Важнейшая функция матраса, которую он должен выполнять безупречно – хорошо поддерживать позвоночник. Поскольку вес разных частей человеческого тела различается, в области бедер требуется более серьезная поддержка, тогда как в области головы и шеи необходимо больше податливости. Чересчур мягкий или слишком твердый матрас не способны обеспечить выполнение данного требования. Надо ориентироваться на среднюю степень жесткости, исходя из собственных предпочтений. Матрас надо «примерять» на себя. Самое важное в нем – наполнитель. При выборе пружинных матрасов предпочтение следует отдавать моделям с максимальным количеством мелких пружин, которые учитывают особенности очертаний тела. При выборе беспружинных матрасов предпочтение надо отдавать моделям, изготовленным из натурального латекса. Они обладают гипоаллергенностью, высокой прочностью, экологичностью и эргономичностью.