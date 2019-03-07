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Россиянам помогут накопить средства на ипотеку

Москва, 07.03.2019
#Ипотека
Россиянам помогут накопить средства на ипотеку

В правительстве рассматривается законопроект, согласно которому в России могут появиться вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку. В Госдуму документ будет внесен в конце марта, сообщает РИА Новости. Данный законопроект должен сделать ипотеку более доступной для населения и избавить граждан от лишних займов, когда им для формирования первоначального взноса приходится хитрить и получать параллельно дополнительные кредиты.   

«Мы получили замечания правительства на жилищно-сберегательные вклады и сейчас доработали законопроект и отправили по второму кругу на согласование в правительство», — сообщил один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Согласно закону, банки будут обязаны выплачивать повышенные проценты по такому виду вклада и после определенного договором срока или достижения 20% суммы от цены квартиры, выдать клиенту ипотеку. При этом у банков будет право отказать в кредите, а у вкладчиков — досрочно снять деньги.  

Очевидно, комментирует новость первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, что наибольшую выгоду такой проект принесет людям, которые не имеют возможности взять ипотеку на обычных условиях - например, те, у кого плохая кредитная история. Прогнозируется, что такие вклады будут выгодны как для клиентов, так и для банков, однако последнее вызывает сомнения - первичное накопление средств на таком вкладе даст клиентам возможность получать ипотеку по льготной ставке, которая не совсем выгодна банку (ожидается, что ставка по ипотеке в этом случае снизится ещё на 1-2%).  

Также, добавляет эксперт, этот вклад не гарантирует стабильных дальнейших выплат - учитывая, что к 1 февраля ипотечный долг россиян вырос до рекордных 6,5 трлн рублей (на 23,8% больше чем в 2018 году), политика накопительных вкладов и облегчения процесса получения ипотеки может даже несколько усугубить ситуацию.   

На сегодняшний день некоторые отечественные банки уже предлагают программы ипотечных вкладов, благодаря которым впоследствии, вкладчик может получить льготные условия по ипотеке, говорит доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФк.ю.н.Наталья Залюбовская. Например, пониженную ставку или освобождение от комиссий. Важным условием такого вклада является невозможность досрочного даже частичного снятия денежных средств без потери процентов по вкладу. Тем не менее данный вид вкладов пока не получил широкого распространения. 

Стоит отметить, добавляет эксперт, что целевые вклады, несомненно, смогут повлиять на развитие области кредитования, так как позволят банкам детально проверить надежность и платежеспособность потенциального заемщика, а также оценить качество ипотечного кредитного портфеля даже на этапе реализации программы вклада, а самим будущим покупателя квартир ответственно подойти к формированию своих накоплений. Введение программ ипотечных вкладов создаст благоприятные условия для привлечения дополнительных средства в банковский сектор и повышения спроса на покупку недвижимости.  

Однако, заключает Наталья Залюбовская, чтобы данный продукт был популярен среди населения, условия по нему должны быть привлекательными, например, ставка по вкладу, на 3-4% выше среднерыночной, с возможностью пополнения в течение всего срока действия договора. 

 

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