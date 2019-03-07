Тегеран заявил о поддержке России по СВПД

Иран получил «мощную поддержку» от России, Китая, а также некоторых стран Евросоюза по ядерной сделке 2015 года, из которого США вышли в 2018 году. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции в Австрии, посвященной заседанию комиссии по обзору СВПД, пишет Associated Press.

Дипломат уточнил, что соглашение будет иметь силу только в случае получения Тегераном преимуществ от сделки, что признали и оставшиеся члены СВПД - Россия, Германия, Франция, Великобритания и Китай.

Напомним, в 2015 году был принят план действий по освобождению Ирана от санкции. В обмен на это Тегеран пообещал свернуть собственную ядерную программу. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп, обвинив Иран в нарушении вышел из соглашения, возобновив все санкции против Ирана.

В ответ на это оставшиеся в договоре страны-участники разработали инструмент внешнеторговых расчетов INSTEX, который содействовал в торговле с Тегераном.