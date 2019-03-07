Компания Huawei направила иск в суд против правительства США

Китайская компания Huawei подала в окружной суд Техаса иск против правительства США, сообщает Reuters, ссылаясь на официальное заявление компании.

Поводом для обращения с иском послужили обвинения с американской стороны в том, что технологии компании используются китайскими властями для шпионажа. В этой связи конгресс США утвердил документ по ограничению продукции Huawei.

В самой компании заявляют, что не получили никаких объяснений и доказательств по указанным обвинениям.

Ранее, в конце 2018 года по запросу американских властей в Канаде задержали финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу. Позже компании были предъявлены обвинения, которые содержали 23 пункта. Компания все обвинения отвергает, апеллируя к отсутствию в них реальных фактов.