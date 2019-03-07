Курс доллара резко отреагировал на новости из Европы

Курс доллара перешел в четверг к резкому росту к евро после решения ЕЦБ сохранить ставки на прежнем уровне. Курс евро падает на 0,34% - до 1,1269 доллара за евро к 16:17 мск. Индекс доллара при этом преодолел психологический уровень - 97 пунктов.

Курс доллара в то же время снижается к рублю на 6 копеек - 65,92 рубля, курс евро теряет 18 копеек - 74,40 на фоне роста на 1,36% нефтяных котировок.

На фоне замедления экономического роста в еврозоне регулятор решил продлить период рекордно низких процентных ставок.

ЕЦБ по итогам заседания оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Регулятор также сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

Центробанк также объявил о новом раунде целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков.

Тем не менее, опрос Рейтер показал, что курс доллара будет снижаться к евро в ближайший год.