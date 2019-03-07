Москвичей предупредили о пробках на дорогах в преддверии 8 марта

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) выпустили экстренное предупреждение о значительном увеличении заторов на московских дорогах в преддверии 8 марта.

Согласно информации ведомства, жителям и гостям российской столицы накануне Международного женского дня рекомендуется отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.

При этом отмечается, что уже сейчас серьёзные проблемы наблюдаются на трассах, которые проходят вблизи цветочных рынков, в частности у Рижского рынка, а также у торгово-развлекательных центров.

После 15:00 мск 7 марта ожидается образование серьёзных пробок на выезде из Москвы в сторону Подмосковья. Поэтому тем, кто собирается уехать на выходные дни из столицы, советуют это делать не раньше 20:00 мск 7 марта или рано утром 8 марта.

В ЦОДД также напомнили, что из-за сокращённого рабочего дня 7 марта вечерний «час пик» будет смещён.