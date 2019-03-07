Мусор тоже сырье. О том, как делать деньги из мусора

На этот раз мы побывали во Владимире и встретились с Антоном Сивковым, основателем компании <Спецтранс>. Предприятие специализируется на раздельном сборе мусора, его транспортировке, сортировке и переработке. По словам самого Антона, <мусор - это сырье>. Из переработанного пластика компания производит тротуарную плитку. Она водостойкая, не скользит, если ее скинуть со второго этажа, то не разобьется, в отличие от бетонной.



Компания <Спецтранс> основана в 2012 году. Деньги для стартового капитала были взяты в кредит - 1,4 млн рублей. На них был куплен первый мусоровоз. Сейчас ежемесячный оборот компании составляет 6 млн рублей, маржа - 10%, автопарк состоит из десяти машин. В штате 50 человек, 42 из них - водители и грузчики.



<Спецтранс> занимается раздельным сбором и переработкой пластика, сортировкой стекла и картона. В городе стоят контейнеры для сбора одежды. Ее сортируют на две категории: пригодную для носки, которую компания отдает нуждающимся, и не подлежащую ремонту - ее перерабатывают.



Предложение о сотрудничестве от Антона Сивкова: он ищет партнеров, которым может обеспечить сырье (переработанный пластик, отсортированные стекло и картон) под стабильный сбыт для производства из него новых товаров. Антон также заинтересован в поставке тротуарной плитки из переработанного пластика на выгодных условиях. Он готов поддержать создание аналогичных бизнесов в других регионах и предложить свои консалтинговые услуги в сфере раздельного сбора и переработки мусора, поделиться методами поиска и найма работников. Сейчас Антон занимается расширением собственного бизнеса, поэтому если есть люди, разделяющие идеи компании, то он открыт к сотрудничеству.