На Украине возбудили уголовное дело в отношении Зеленского

В отношении кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, который по последним опросам является лидером предвыборной гонки, возбуждено уголовно дело.

Об этом рассказал журналистам сам Зеленский. По его словам, против него, а также его компании «Студия Квартал 95» возбуждено дело об отмывании денег.

Кроме того, шоумена планируют привлечь к уголовном ответственности за ДТП, передаёт РИА Новости.

«В ближайшее время появится криминальное дело против меня за то, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека, – подчеркнул Зеленский. – Это уже всё, предел, дальше некуда».

Также кандидат в президенты рассказал, что на него оказывается сильное давление со стороны властей, при этом используются методы чёрного пиара.

«Специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы там установить билборды с моим лицом. Тем самым они хотят дискредитировать меня», – резюмировал шоумен.