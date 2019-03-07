Россия заняла место Венесуэлы на американском рынке нефтепродуктов

Как сообщается в записке для клиентов инвестбанк Caracas Capital Markets, за последнюю неделю февраля, а именно с 23 февраля по 1 марта резко выросли поставки нефти и нефтепродуктов из России в США. В документе уточняется, что поставки достигли максимума с 2011 года, а сам факт стал следствием «адаптации американских рынков к потере венесуэльской нефти».

Как сообщает банк за указанный период в американские порты было доставлено минимум девятью танкерами из Новороссийска и Санкт-Петербурга 3,19 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из России. Уточняется, что в основном были доставлены нафта и топочный мазут.

Как отметил управляющий партнер Caracas Capital Расс Дэллен, Россия «извлекает выгоду из краха Венесуэлы», поскольку последние поставки - «крупнейшие объемы из России, которые мы видим с 2011 года». В этот же период в США из Венесуэлы прошел только один танкер с нефтепродуктами.

Напомним, еще в конце прошлого года импорт российских нефти и нефтепродуктов в США составлял 254 тыс. баррелей в сутки, что составляет примерно 1,8 млн баррелей в неделю.