Медведев ответил дипломатам США на требование вернуть Крым

Дипломатам США необходимо изучать международное право, посоветовал премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом в Люксембурге. Рекомендации прозвучали в ответ на призывы представителей посольства США в герцогстве к главе правительства Люксембурга Ксавье Беттелю занять жесткую позицию по Крыму.

«Для Люксембурга настало идеальное время, чтобы решительно призвать Россию изменить свою политику и уйти из Крыма», - говорится в обращении американского консульства.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров России и Люксембурга Медведев посоветовал этим дипломатам «достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов», чтобы понять, что включает в себя «государственный суверенитет».

«Может быть, тогда в голове у подобного человека все встанет на место», - заключил премьер России.

Премьер Люксембурга Беттель, со своей стороны, заявил, что для России и ЕС будет лучше, если они сообща найдут выход из создавшейся ситуации. Он добавил, что от противостояния не выигрывает ни одна из сторон.

«Мы должны больше общаться, больше говорить друг с другом. Я остаюсь сторонником политического диалога с Россией», — добавил он.

Беттель при этом уверен, что обеспечить безопасность Европы невозможно без участия России.