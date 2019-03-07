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Олени “Снежной королевы”

Москва, 07.03.2019
Российский бренд Alena Akhmadullina и крупнейший российский ритейлер «Снежная Королева» в формате коллаборации выпускают четыре совместные капсульные коллекции для всех времен года, в том числе, с оригинальными дизайнерскими принтами в виде оленей и сов.
#Общество
Олени “Снежной королевы”

Первая весенняя капсула уже поступила в продажу. В нее вошли пальто, кожаные куртки, платья, платки, сумки и т.п. Летняя капсула появится в магазинах в апреле и будет включать плащи, платья, футболки, юбки и шелковые платки.

Работа ритейлера с дизайнером в формате коллаборации происходит на гонорарной основе: дизайнеру компания оплачивает разработку принтов и моделей одежды. Дальше ритейлер сам производит одежду и продает ее без финансовых обязательств перед дизайнером.

Сотрудничество с Ахмадуллиной "Снежная Королева” рассматривает, как имиджевую историю, но при этом рассчитывает на повышение спроса. Компания делает ставку на лимитированность, которая заинтересует постоянных клиентов и привлечет внимание новых покупателей - коллекции будут продаваться ограниченным тиражом в нескольких магазинах сети “Снежная королева”. “Коллаборация - хороший способ подогреть интерес к бренду. Фактор лимитированности - эффективный инструмент привлечения покупателей в магазины” - считает Анны Лебсак-Клейманс, генерального директора компании Fashion Consulting Group.

Компания вполне может рассчитывать на повышение спроса: похожий опыт в России и за рубежом показал неплохой результат. Например, у дизайнера Алены Ахмадуллиной уже был опыт коллаборации, но с производителем обуви «Эконика». Финансовые показатели компания Эконика не раскрывает, но говорит, что тогда продажи показали рост: “Мы получили прирост и по трафику, и по валовому доходу, и по чистому доходу. Суммарно прирост в выручке составил порядка 5%” - говорит Ирина Зуева, директор по маркетингу “Эконика”. Для сравнения, те же 5% от общего оборота приносит глобальной одежной компании H&M ежегодные осенние коллаборации с ведущими мировыми дизайнерами. Тем не менее, по мнению Анны Лебсак-Клейманс, основная цель грамотной коллаборации - маркетинговый эффект и значительное увеличение объема продаж основной коллекции магазина за счет повышения активности свой целевой аудитории и привлечение новой.

Коллекция одежды будет стоить дороже, в сравнении с изделиями, которые “Снежная Королева” продает в своих магазинах под своей и другими марками одежды. В капсульных коллекциях используются натуральные материалы: хлопок, вискоза, шерсть, натуральная кожа и замша, норка, песец, овчина, кролик, енот. Поэтому скорее всего, помимо отсылки к дизайнерскому бренду, материалы тоже повлияют на удорожание коллекции: “Создание эксклюзивной коллекции, ещё и ограниченным тиражом всегда требует более высоких материальных затрат, чем производство массового продукта. Это происходит не только потому, что для её создания используются только натуральные материалы, но и потому, что эти вещи зачастую требуют более кропотливого и затратного подхода в производстве. Способы нанесения принтов, дорогая фурнитура, сложный крой, в том числе и принтованных подкладок, использование ручного труда – из всех этих нюансов складывается конечная стоимость продукта” - комментирует пресс-служба “Снежной Королевы”.

Алена Ахмадуллина, сравнивая цены на одежду из коллекции для “Снежной Королевы” с собственной линейкой женской одежды Akhmadullina Dreams, считает, что одежда для “Снежной Королевы” будет стоить дороже: “В зависимости от модели, стоимость будет выше примерно на 15-20%. Это связано как с дизайном, так и с выбранными материалами, так как эта коллаборация для «Снежной Королевы» - имиджевая история, они смогли в некоторых вопросах сделать выбор не в пользу коммерции” - комментирует Алена Ахмадуллина.

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