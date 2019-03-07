Прогноз погоды Гисметео на неделю: в Москве ожидается снегопад

В Гисметео опубликовали новый прогноз погоды на следующую неделю.

Согласно информации синоптиков, следующая после больших выходных неделя начнётся с сильного снегопада.

В понедельник, 11 марта в регион придёт скандинавский циклон. Он принесёт с собой сильные порывы ветра и снежный шквал. При температуре 1-2 градусов выше нуля за сутки может выпасть до 25-30% месячной нормы осадков.

Во вторник, 12 марта прогнозируется низкая облачность, высокая влажность и плюс 3, осадков не ожидается.

После полуночи подморозит до минус 3, вновь поднимется сильный ветер, на дорогах будет скользко.

Днём 13 марта сохранится морозная погода и низкая облачность. Атмосферное давление будет в пределах нормы, но высокая влажность и порывы ветра до 15 метров в секунду сделают пребывание на свежем воздухе не очень комфортным.

В ночь на 14 марта холодный фронт понизит температуру до минус 5-7, что значительно ниже климатической нормы для середины марта. В дневные часы в четверг и пятницу ожидается плюс 1-2 и осадки в виде мокрого снега.

Закончится неделя также, как и начиналась – в субботу, 16 марта на Москву обрушится сильный снегопад, который продолжится и в воскресенье, 17 марта.

Напомним, согласно прогнозу погоды синоптиков Гисметео, 8, 9 и 10 марта в регионе ожидается потепление до плюс 5-8. И даже дождь вряд ли испортить москвичам и гостям столицы праздничное настроение.

Православная церковь 10 марта почитает память святителя Тарасия. Согласно народным приметам, если на Тарасия грянул гром – жди серьёзное похолодание; хорошая погода на Тарасия, обещает жаркое лето; вороны купаются в лужах – к теплу; дождь со снегом – к полноводью. При этом сны, увиденные в ночь на 10 марта не сбываются.