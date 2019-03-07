Швецию напугали российские «Искандеры»

Российский ракетный комплекс «Искандер», «больше, чем просто ракета», которой очень сложно противостоять, пишет издание Svenska Dagbladet.

Автор, военный эксперт Робин Хэггблу, уверен, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» являются абсолютно новым видом вооружения.

«Искандер - это гораздо больше, чем баллистическая ракета», - пишет Хэггблу, который отмечает, что остановить российские ракеты сможет только очень продвинутая система противовоздушной обороны.

Однако и это считается сродни фантастики, поскольку все характеристики «Искандера» строго засекречены, что очень беспокоит скандинавские страны.

При этом, автор уверен, что закупленные Швецией системы Patriot малоэффективны в действии против российских «Искандеров».

Сегодня подобными комплексами оснащены от 10 до 12 бригад российской армии, считает издание. Каждая бригада оснащена в свою очередь 12 установками с двумя ракетами в каждой.

По мнению автора, даже 100 ракет «Искандер» являются огромной угрозой для такой страны, как Швеция, которая в своей противоракетной обороне делает упор на ПВО средней дальности.