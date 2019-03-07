Составлен рейтинг отраслей с наибольшим числом женщин-сотрудников

Росстат в преддверии праздника 8 марта составил рейтинг отраслей, где наибольшее число сотрудников - женщины.

Ведомство сообщает, что лидером стала сфера образования, где трудится 82% представительниц женского пола.

Второе место заняла система здравоохранения и социальных услуг. Здесь представительниц женской половины насчитывается 79%. Замыкает тройку лидеров гостиничная сфера и общепит, - здесь насчитывается до 73% сотрудниц.

А вот наименее популярная сфера деятельности для женщин является строительство, где женщин работает всего 14%. На добывающих предприятиях представительниц слабого пола насчитывается 17%.

Как сообщает Росстат, в целом по стране число работающих мужчин превышает число сотрудников женского пола – 37,1 против 35 миллионов.