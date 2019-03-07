Социологи выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили пожелания российских женщин к подаркам на 8 марта.

Согласно данным опроса, большинство женщин-респондентов хотели бы получить в подарок туристическую путёвку. Так ответили 38%.

Ещё 36% прекрасной половины человечества мечтают о цветах; 23% – о билетах на концерт или в театр.

Среди самых желанных подарков также: мобильные телефоны (16%), бытовая техника (14%), ювелирные украшения (13%) и автомобиль (12%).

При этом, как установили социологи, ожидания российских женщин от подарков отличаются от планов мужчин.



Так, туристические путёвки свои дамам собираются подарить всего 3% мужчин, автомобиль – 2%. На первом месте идут цветы (68%). Далее следуют парфюмерия и косметика (23%), а также конфеты (22%).

При этом 7% мужчин вообще ничего не планируют дарить своим женщинам на 8 марта.