Стартовал прием заявок на первый ежегодный конкурс для московских предпринимателей «Прорыв года»

О целях и задачах, критериях отбора, программе и основных номинациях, а также о значении конкурса рассказали руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов, основатель компании «МосИгра» Дмитрий Кибкало и создатель компании «0 калорий» Анна Касьянова.

«В Москве почти 800 тысяч предпринимателей, и мы видим живой интерес москвичей к созданию своего бизнеса. Миссия конкурса «Прорыв года» в том, чтобы люди видели героев не только на сцене, но и среди предпринимателей, благодаря ежедневному труду которых обеспечивается повседневная жизнь города», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы Алексей Фурсин.

Победители конкурса будут выбираться в 9 номинациях. Лучшие предприниматели будут определены среди молодых бизнесменов и предпринимателей старше 55 лет, успешных мам, представителей социально-ответственного бизнеса и иностранных граждан, создавших бизнес в Москве. Кроме того, в конкурсе предусмотрены номинации для франчайзеров, действующих экспортеров, руководителей компаний с самыми высокими темпами развития, а также проектов, сумевших вернуться на рынок после неудачи.

«Предприниматели нуждаются не только в финансовой поддержке властей. Им необходимы внимание общества и проявление уважения к профессии бизнесмена. Предложение мэра столицы Сергея Собянина организовать конкурс «Прорыв года» - знаковая инициатива, которая всецело ложится в идеологию федерального проекта по популяризации предпринимательской деятельности в России, - отметил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«В Москве рынок онлайн-экспорта очень активно развивается, и конкурс «Прорыв года» поможет привлечь внимание московских предпринимателей к возможности развития своего бизнеса на внешнем рынке. В eBay оценивают экономический потенциал розничного онлайн-экспорта из России в $10 млрд. Этих показателей можно будет достигнуть в ближайшие годы при консолидации усилий всех игроков и регуляторов рынка» - заявил генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.

«Самое важное – не отсутствие ошибок у предпринимателя, а умение их преодолевать. Номинация «Возвращение года» предназначена для бизнесменов, возродивших свой бизнес после падения. Важно, что Правительство Москвы готово оказать им поддержку не только словами, но и делами, признает право за ошибку и протягивает руку помощи тем, кто не намерен останавливаться», - отметил основатель компании «МосИгра» Дмитрий Кикбало

«Благодаря конкурсу «Прорыв года», мы выявим «героев нашего времени», которые собственным опытом, характером и знаниями помогут молодому поколению определиться со своим будущим. На примере нашей компании мы доказали, что можно добиться хороших результатов за достаточно короткий срок», - подчеркнула создатель компании «0 калорий» Анна Касьянова.

Отбор победителей будет происходить в четыре этапа. Первые два этапа включают в себя подачу онлайн заявок и их ранжирование по заданным критериям с использованием бальной системы. Третий этап конкурса объединит заочное рассмотрение заявок и голосование на платформе «Активный гражданин». В финал выйдут по три кандидата из каждой номинации, которые представят свои проекты на заседании экспертного совета. Награждение победителей состоится 29 мая.

Заявочная кампании конкурса для столичных предпринимателей «Прорыв года» пройдет с 4 марта до середины апреля. Подать заявку и узнать подробнее можно на сайте PG.MBM.RU.

Решение о проведении конкурса «Прорыв года» было принято Мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума Правительства Москвы в августе 2018 года.

Вы можете также получить дополнительную информацию в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по адресу: dpir-press@mos.ru