Слабый потребительский спрос поможет обуздать инфляцию

Слабый потребительский спрос позволит Банку России вернуться к смягчению монетарной политики к концу года на фоне снижения инфляционных рисков, пишет Bloomberg. По данным Росстата, цены в РФ выросли на 5,2% в феврале, такими высокими темпами они вряд ли будут продолжать повышаться, падать, правда, тоже не будут, полагают эксперты. Реальные располагаемые доходы граждан снизились на 1,3% в январе после роста на 0,1% в течение 2018 года. Индекс потребительского доверия упал до самого низкого уровня за более чем три года.

О том, что потребительский спрос падает, сообщил ряд ритейлеров. Так, в «Магните» уже сообщили, что будут делать все для дальнейшего сдерживания цен в магазинах сети. Такой же политики будут придерживаться и другие ритейлеры. "Тот, кто поднимет цены первым, пострадает от самого большого падения спроса", - заявил изданию экономист Олег Вьюгин, который раньше занимал должность первого заместителя председателя Центробанка РФ. "Инфляция, вероятно, достигнет пика в апреле, но после этого она вряд ли резко упадет», – прогнозирует он.

Центральный банк после повышения ставок в конце 2018 года предупредил, что инфляция может вырасти до 6% или даже выше после увеличения налога на добавленную стоимость до 20%. Но в сложившейся ситуации падения потребительского спроса регулятор, по всей вероятности, не будет вновь повышать ставки, а к концу года вполне может пойти и на их снижение. По словам Алексея Заботкина, который возглавляет департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ, к концу года или началу 2020 года риски инфляции, достигающей пика, снизились. "Инфляционные тенденции, которые мы наблюдали в январе и начале февраля, были несколько ниже нашего базового сценария”, - сказал он.

Действительно, отмечает LIFA, эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, инфляционная картина в российской экономике на глазах меняется. Ещё лет пять назад традиционные январские повышения тарифов ЖКХ и публичного транспорта уже через два месяца отражались на розничных ценниках. Теперь рынок эти факторы визуально дисконтирует, учитывая возможность «размазать» выплату бюджетных платежей во времени и крайне низкий потребительский спрос.

В прошлом году основной вклад в инфляцию оказала девальвация рубля, напоминает эксперт. С гэпом в два – три месяца розничные ценники на товары вне базовой потребительской корзины на глазах менялись. Затем – тенденция затухала, и так – вновь, до нового эпизода. Видя это, финрегулятор, очевидно, принимал соответствующие решения по своей монетарной политике. То есть по факту повышение ставки всё в большей мере связывается с эпизодами именно девальвация рубля, а не инфляционными ожиданиями как таковыми. Девальвация рубля усиливает инфляционные ожидания, однако последние сами по себе, вне контекста курсовой стоимости рубля, остаются исторически низкими из-за вышеупомянутого продолжительно депрессивного спроса.

Инфляционный прогноз, по словам Владимира Рожанковсого, на текущий год весьма умеренный. По ИПЦ это в районе 5-5,5%, по индексу повседневных расходов – вероятно, не выше 8-8,5%. Похоже, добавляет аналитик, надо модифицировать бюджетное правило, и устанавливать в качестве бенчмарка не цену барреля нефти, а имплицитную волатильность рубля: чем она выше – тем ниже должна быть активность ЦБ по скупке валюты.

Вообще, указывает, в свою очередь, генеральный директор компании Мани Фанни Александр Шустов, реакция ритейла и производителей на повышение ставки НДС сложно назвать "неожиданной". Не совсем понятно в принципе, о какой поддержке вообще может идти речь, если годовая инфляция в феврале ускорилась до 5,2% с 5% в январе. Если ритейлеры держат цены, то тогда почему растут потребительские цены? И это инфляция, которую рассчитывает Росстат на основании изменения цен на товары, входящие в не имеющую ничего общего с реальным потреблением корзин. При этом инфляционные ожидания населения, основанные на субъективном восприятии, в январе оценивались в 10,4%, и, хотя и снизились в феврале, по-прежнему оцениваются в 10,1%.

То есть получается, делает вывод аналитик, что цены все-таки растут и не могут не расти, даже если крупнейшие участники рынка розничной торговли, такие как Магнит, будут пытаться сдерживать их, отказываясь от части выручки, что пока что могут себе позволить. Так, по итогам прошлого года Магнит увеличил выручку на 8,2% до 1,23 трлн рублей, X5 Retail Group - на 18,5% до 1,525 трлн руб, Лента - на 3,2% до 413,5 млрд руб. Таким образом ритейл действительно смог "сформировать жирок", который в целом мог бы позволить ему сдерживать темпы инфляции как минимум в течение первого квартала. В целом это ему выгодно, поскольку реальные располагаемые доходы населения продолжают снижаться (-0,2% по итогам года), при этом уже с 2016 года доля расходов населения на покупку продуктов питания превышает 40%.

Также стоит обратить внимание на тот факт, говорит Александр Шустов, что в прошлом году оборот розничной торговли вырос всего на 2,6% в годовом выражении и составил 31,548 трлн руб, при темпах инфляции 4,2% это значит, что потребление растет только в денежном выражении под влиянием роста цен, но в натуральном выражении снижается. И чем значительнее рост цен при сохранении отставании в темпах роста номинальных доходов домохозяйств, тем меньше товаров потребители будут покупать у ритейлеров. Однако ритейлеры не производят товары, поэтому их влияния на процесс ценообразования при прохождении товаров по всей производственной цепочке после повышения ставки НДС до 20% просто недостаточно.