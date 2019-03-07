«Полный аут»: в «Газпроме» прокомментировали ситуацию с пропажей газопровода в Приозерске

«Полным аутом» назвал ситуацию с пропажей газопровода в российском Приозерске член правления компании «Газпром» Сергей Прозоров, пишут РИА новости, ссылаясь на запись закрытого совещания концерна.

«Приозерск - это полный аут. Почему вас всех не разбудила мина замедленного действия?», - возмущался Прозоров.

Топ-менеджер добавил, что в городе полностью отсутствует строительный контроль за объектами газовой инфраструктуры.

«По всем объектам у вас строительного контроля нет», - продолжил руководитель, который назвал произошедшее «воровством трубы».

Уточняется, что правление компании было в курсе исчезновении газопровода в Приозерске, в результате чего прокуратурой Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупных размерах при строительстве газопровода к Приозерску. Ущерб оценен в 700 миллионов рублей, именно такая сумма была похищена при строительстве. В общей сложности на прокладку газопровода в Приозерске было выделено 1,7 миллиарда рублей. К данному моменту сдана первая очередь, несмотря на то, что весь участок должен был быть сдан по плану еще к концу 2014 года.