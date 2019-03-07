В Кремле рассказали о темах, которые Путин обсудил с Совбезом

В Москве под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

По словам Дмитрия Пескова – главы пресс-службы российского лидера – в ходе совещания обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития страны, передаёт РИА Новости.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что состоялся обмен мнениями по вопросу возрастающей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ РФ.

Также постоянные члены Совета безопасности обсудили ситуацию в Сирии, в том числе положение дел в лагере беженцев Эр-Рукбан.

«Участники совещания тепло поздравили главу Совета Федерации Валентину Матвиенко с наступающим женским праздником», – резюмировал Дмитрий Песков.

Наша справка

Совбез РФ – конституционный совещательный орган при глава государства, который осуществляет подготовку решений президента по вопросам обеспечения защищённости российских граждан и государства от внутренних и внешних угроз.