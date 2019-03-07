В США считают российский Aurus конкурентом Rolls-Royce

Отечественные автомобили марки Aurus могут составить конкуренцию Rolls-Royce.

Как передаёт американский портал Carscoops со ссылкой на своих автоэкспертов, Aurus и Rolls-Royce имеют стилистическое сходство.

При этом, несмотря на то, что брендовый российский автомобиль не может считаться новаторским, его салон с премиальной кожаной обивкой, деревянными и металлическими акцентами выглядит более предпочтительно чем Rolls-Royce.

Напомним, совсен недавно люксовые авто марки Aurus презентовали на Женевском международном автосалоне. Посетителям показали бронированный Senat Limousine L700 и Senat S600.

Наша справка

Rolls-Royce (Роллс-Ройс) — британская компания, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.

Aurus – семейство автомобилей представительского и высшего класса, ранее известное под проектными обозначениями «Единая модульная платформа» и проект «Кортеж».

Разработка проекта ведётся институтом «НАМИ» с 2013 года как платформа для создания автомобилей для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране».

Первыми представленными широкой публике машинами стали использованные 7 мая 2018 года на инаугурации президента РФ Владимира Путина автомобили Aurus Senat: седан Aurus-4123 и лимузин Aurus-41231SB.

Название Aurus образовано от латинского aurum – «золото» и Russia – «Россия».