«Занавес для врага»: в Японии оценили возможности российского «Триумфа»

В Японии оценили возможности российской зенитно-ракетной системой С-400 «Триумф», пишет японское издание JBpress. Автор материала сообщает, что, собрав все доступные сведения о «Триумфе», систему смело можно назвать не только впечатляющей, но и самой мощной в мире. В первую очередь, благодаря дальности работы комплекса и возможности использовать разные типы ракет.

Издание отмечает и мобильность С-400 благодаря вездеходным шасси. При этом новейшие радары системы способны сопровождать до 80 целей, наводя на них ракеты нескольких типов ракет класса «земля-воздух». При этом, каждый тип ракет предназначен для определенных целей. Дальность действия ракет достигает 500 километров.

Автор убежден, что «Триумфы» способны создать «непроницаемый для авиации и ракет противника занавес» в случае размещения их по всему периметру РФ - на границе с Европой, в Азии и на Дальнем Востоке.

Также Россия, «прикрыв» от американских ракет Дальний Восток, обезопасила себя от удара со стороны Японского моря, пишет издание.

Автор материала считает, что возлагать надежды на американское оружие, как панацею от всех бед, могут «только дурачки-пацифисты».

Он напоминает, что сегодня «Триумфы» развернуты и в Китае тоже, так что Японии следует понять, что она «оказалась в кризисе, американское оружие ей не поможет».