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Военно-мемориальная компания: организация военных похорон на достойном уровне

Москва, 07.03.2019
#PressRelease

Организуя достойные военные похороны, устанавливая памятные мемориальные стелы, плиты и обелиски, мы материально и духовно увековечиваем память о тех, кто верою и правдою служил Отчизне, охраняя ее рубежи. Теперь, с организацией удобного сервиса “Военно-мемориальная компания” (ВМК) и похороны, и другие ритуальные услуги, и воздание почестей при погребении стало более доступным и удобным делом. Ведь абсолютно все решается в рамках вмкс.рф, единого сервиса организации погребений с таким статусом по всей России.

Что такое “Военно-мемориальная компания”

Это общероссийская служба, в обязанность которой входит повышение качества организация и проведения погребения военнослужащих и ветеранов вооруженных сил РФ и СССР, стоявших на защите рубежей Родины.

Задача службы, одной из ведущих в отрасли, - достойная организация и проведение похорон с таким статусом. С честью выполнять нам ее помогает наличие:

  • солидного опыта;
  • оперативного взаимодействия с соответствующими отечественными ведомствами армии и флота;
  • доскональное владение информацией и нюансами в сфере ритуальной деятельности.

Кому положено погребение по такому протоколу

Согласно общевоинским уставам ВС РФ, есть ряд категорий граждан, которые достойны этого:

  • воины, погибшие при защите Родины;
  • военнослужащие и приехавшие на сборы, которые по разным причинам скончались в строю;
  • военные пенсионеры с выслугой от 20 лет;
  • кавалеры Золотой Звезды Героя Советского Союза, Героя России, а также имеющие орден Славы трёх степеней;
  • ветераны ВОВ и её участники;
  • ветераны службы и боевых действий;
  • государственные деятели РФ;
  • те, у кого есть особые госзаслуги.

Организация военных похорон

Сервис вмкс.рф бесплатно предоставляет абсолютно всю информацию о:

  • почестях при погребении и категориях граждан, кому они положены;
  • почетном карауле и почетном эскорте;
  • оркестре и похоронном марше;
  • форме одежды;
  • салюте и приспускании флага;
  • об организации военных похорон и других традициях и общепринятых ритуалах;
  • подготовке тела к погребению или кремации;
  • предоставлении мест на кладбище;
  • катафалках и ритуальных лифтах;
  • перевозке тел и груза 200 и прочих моментах, которые важно знать.

На сайте вы узнаете и о том, как себя вести, если умер близкий, куда обращаться в таких ситуациях, о необходимых документах, о льготах и компенсациях, положенных людям, защищавшим в разное время рубежи своей Родины, о ценах на ритуальные услуги городской службы ВМК, о вариантах погребения и много другой разнообразной информации. С нашей помощью военные похороны пройдут на должном уровне.

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