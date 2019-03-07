Военно-мемориальная компания: организация военных похорон на достойном уровне

Организуя достойные военные похороны, устанавливая памятные мемориальные стелы, плиты и обелиски, мы материально и духовно увековечиваем память о тех, кто верою и правдою служил Отчизне, охраняя ее рубежи. Теперь, с организацией удобного сервиса “Военно-мемориальная компания” (ВМК) и похороны, и другие ритуальные услуги, и воздание почестей при погребении стало более доступным и удобным делом. Ведь абсолютно все решается в рамках вмкс.рф, единого сервиса организации погребений с таким статусом по всей России.



Что такое “Военно-мемориальная компания”



Это общероссийская служба, в обязанность которой входит повышение качества организация и проведения погребения военнослужащих и ветеранов вооруженных сил РФ и СССР, стоявших на защите рубежей Родины.



Задача службы, одной из ведущих в отрасли, - достойная организация и проведение похорон с таким статусом. С честью выполнять нам ее помогает наличие:

солидного опыта;

оперативного взаимодействия с соответствующими отечественными ведомствами армии и флота;

доскональное владение информацией и нюансами в сфере ритуальной деятельности.

Кому положено погребение по такому протоколу



Согласно общевоинским уставам ВС РФ, есть ряд категорий граждан, которые достойны этого:

воины, погибшие при защите Родины;

военнослужащие и приехавшие на сборы, которые по разным причинам скончались в строю;

военные пенсионеры с выслугой от 20 лет;

кавалеры Золотой Звезды Героя Советского Союза, Героя России, а также имеющие орден Славы трёх степеней;

ветераны ВОВ и её участники;

ветераны службы и боевых действий;

государственные деятели РФ;

те, у кого есть особые госзаслуги.

Организация военных похорон



Сервис вмкс.рф бесплатно предоставляет абсолютно всю информацию о:

почестях при погребении и категориях граждан, кому они положены;

почетном карауле и почетном эскорте;

оркестре и похоронном марше;

форме одежды;

салюте и приспускании флага;

об организации военных похорон и других традициях и общепринятых ритуалах;

подготовке тела к погребению или кремации;

предоставлении мест на кладбище;

катафалках и ритуальных лифтах;

перевозке тел и груза 200 и прочих моментах, которые важно знать.

На сайте вы узнаете и о том, как себя вести, если умер близкий, куда обращаться в таких ситуациях, о необходимых документах, о льготах и компенсациях, положенных людям, защищавшим в разное время рубежи своей Родины, о ценах на ритуальные услуги городской службы ВМК, о вариантах погребения и много другой разнообразной информации. С нашей помощью военные похороны пройдут на должном уровне.