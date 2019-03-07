Военно-мемориальная компания: организация военных похорон на достойном уровне

Организуя достойные военные похороны, устанавливая памятные мемориальные стелы, плиты и обелиски, мы материально и духовно увековечиваем память о тех, кто верою и правдою служил Отчизне, охраняя ее рубежи. Теперь, с организацией удобного сервиса “Военно-мемориальная компания” (ВМК) и похороны, и другие ритуальные услуги, и воздание почестей при погребении стало более доступным и удобным делом. Ведь абсолютно все решается в рамках вмкс.рф, единого сервиса организации погребений с таким статусом по всей России.
Что такое “Военно-мемориальная компания”
Это общероссийская служба, в обязанность которой входит повышение качества организация и проведения погребения военнослужащих и ветеранов вооруженных сил РФ и СССР, стоявших на защите рубежей Родины.
Задача службы, одной из ведущих в отрасли, - достойная организация и проведение похорон с таким статусом. С честью выполнять нам ее помогает наличие:
Кому положено погребение по такому протоколу
Согласно общевоинским уставам ВС РФ, есть ряд категорий граждан, которые достойны этого:
Организация военных похорон
Сервис вмкс.рф бесплатно предоставляет абсолютно всю информацию о:
На сайте вы узнаете и о том, как себя вести, если умер близкий, куда обращаться в таких ситуациях, о необходимых документах, о льготах и компенсациях, положенных людям, защищавшим в разное время рубежи своей Родины, о ценах на ритуальные услуги городской службы ВМК, о вариантах погребения и много другой разнообразной информации. С нашей помощью военные похороны пройдут на должном уровне.