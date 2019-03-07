Врачам запретят навязывать россиянам платные медицинские услуги

Российским больницам и поликлиникам запретят заставлять пациентов прибегать к помощи платных медицинских услуг, сообщает телеканал «360».

Российское министерство здравоохранения пообещало навести порядок в государственных и муниципальных медучреждениях и в этих целях выпустило перечень оснований, в соответствии с которым медики и будут рекомендовать пациентам дополнительные услуги.

При это ведомство требует, чтобы при назначении платных услуг, пациентам четко указывалась стоимость.

В Минздраве также подчеркивают, что платные и бесплатные виды помощи будут четко разграничены. Нынешнее законодательство такого разграничения не предполагает, а государственные и муниципальные медицинские организации, ради увеличения объема собственного финансового обеспечения за счет внебюджетных источников, навязывают гражданам оказание платных медицинских услуг, говорится в доркументе.

Предполагается, что новые правила позволят предотвратить замещение бесплатных медицинских услуг платными, а также ограничить необоснованный рост расходов населения на медицину.