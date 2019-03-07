ВТБ выкупил долю Абрамовича в «Первом канале»

«ВТБ Капитал», которое является инвестиционным подразделение группы ВТБ, приобрёл 20% акций АО «Первый канал» у компании, принадлежащей российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Об этом передаёт РБК со ссылкой на свои источники. Кроме того, отмечается, что официально о сделке может быть объявлено уже на следующей неделе.

При этом, как в ВТБ, так и на «Первом канале» пока отказались комментировать появившуюся информацию.

Если новости о сделке всё-таки подтвердятся, то «Первый канал» станет вторым медиапроектом, где партнёрами выступают ВТБ и НМГ.

Наша справка

«Первый канал» — российская телекомпания. Вещает из Москвы, штаб-квартира находится в телецентре «Останкино», на улице Академика Королёва, 12.

Позиционируется как главный телеканал страны. Помимо территории РФ, вещание «Первого канала» распространяется за пределы страны (международная версия — «Первый канал. Всемирная сеть»). «Первый канал» является членом Европейского вещательного союза.

Согласно информации, которую публикует «Википедия», контрольный пакет телеканала принадлежит государству (Росимущество – 38, 9%, ФГУП «ИТАР-ТАСС» 9, 1 %, ФГУП ТТЦ Останкино 3,0 %) – 51 %, ООО «РастрКом-2002» («Национальная медиа группа») Юрия Ковальчука – 25 % и ООО – «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича – 24%.