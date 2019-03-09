Как тренинги по продажам влияют на формирование эффективной системы продаж

Регулярное проведение навыковых тренингов в компании позволяет давно работающим в ней менеджерам обновлять свои знания и развивать навыки, а новым работникам – быстро осваивать действенные техники продаж.

Количество разновидностей тренингов по обучению технике продаж весьма велико. Исходя из содержания и предназначения, они нацелены на достижение разных целей. В число этих целей входят следующие:

грамотное осуществление холодных звонков;

установление контакта с клиентом;

презентация продукта;

выяснение потребностей клиента путем грамотной постановки вопросов;

умение вести себя во время общения с клиентом при личной встрече;

ведение переговоров по поводу стоимости;

работа с неудовлетворенными клиентами, решение споров;

работа с возражениями;

удержание клиентов с использованием эффективных приемов и т. п.

Проведение тренингов по продажам может осуществляться как вне компании, так и внутри нее. Во втором случае зачастую для решения данной задачи в компаниях создаются корпоративные учебные центры, в которых каждый новый работник проходит внутренний курс обучения продажам. Благодаря использованию такого подхода компании получают возможность экономить на оплате услуг бизнес-тренеров.

Но у внешнего тренинга по продажам есть значительное преимущество – он дает намного более заметные результаты. С одной стороны, это обусловлено тем, что его проводят профессионалы, специализирующиеся на обучении в сфере бизнеса. С другой стороны, участники внешнего тренинга проявляют больше ответственности и лояльности, и это также оказывает позитивное влияние на результат.

Помимо тренингов по продажам, предназначенных для продающих работников, существуют программы и для начальников. Руководитель отдела сбыта нуждается в ясном понимании и умении организовывать систему продаж для грамотного управления действиями менеджеров.

Необходимо понимать, что тренинги по продажам сами по себе не ведут к моментальному увеличению выручки компании, они представляют собой эффективный инструмент, который необходимо правильно использовать. Важную роль играет системный подход. При отсутствии выверенной системы продаж в компании невозможно получить высокий результат от отдельного тренинга. Нужно организовывать функционирование отделов сбыта комплексно, с использованием разных методов обучения работников.