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Как тренинги по продажам влияют на формирование эффективной системы продаж

Москва, 09.03.2019
Навыковые тренинги, направленные на обучение техникам продаж, являются самыми востребованными. Без обладания такими навыками работники отдела сбыта не могут быть профессионалами.
#PressRelease

Регулярное проведение навыковых тренингов в компании позволяет давно работающим в ней менеджерам обновлять свои знания и развивать навыки, а новым работникам – быстро осваивать действенные техники продаж.

Количество разновидностей тренингов по обучению технике продаж весьма велико. Исходя из содержания и предназначения, они нацелены на достижение разных целей. В число этих целей входят следующие:

  • грамотное осуществление холодных звонков;
  • установление контакта с клиентом;
  • презентация продукта;
  • выяснение потребностей клиента путем грамотной постановки вопросов;
  • умение вести себя во время общения с клиентом при личной встрече;
  • ведение переговоров по поводу стоимости;
  • работа с неудовлетворенными клиентами, решение споров;
  • работа с возражениями;
  • удержание клиентов с использованием эффективных приемов и т. п.

Проведение тренингов по продажам может осуществляться как вне компании, так и внутри нее. Во втором случае зачастую для решения данной задачи в компаниях создаются корпоративные учебные центры, в которых каждый новый работник проходит внутренний курс обучения продажам. Благодаря использованию такого подхода компании получают возможность экономить на оплате услуг бизнес-тренеров.

Но у внешнего тренинга по продажам есть значительное преимущество – он дает намного более заметные результаты. С одной стороны, это обусловлено тем, что его проводят профессионалы, специализирующиеся на обучении в сфере бизнеса. С другой стороны, участники внешнего тренинга проявляют больше ответственности и лояльности, и это также оказывает позитивное влияние на результат.

Помимо тренингов по продажам, предназначенных для продающих работников, существуют программы и для начальников. Руководитель отдела сбыта нуждается в ясном понимании и умении организовывать систему продаж для грамотного управления действиями менеджеров.

Необходимо понимать, что тренинги по продажам сами по себе не ведут к моментальному увеличению выручки компании, они представляют собой эффективный инструмент, который необходимо правильно использовать. Важную роль играет системный подход. При отсутствии выверенной системы продаж в компании невозможно получить высокий результат от отдельного тренинга. Нужно организовывать функционирование отделов сбыта комплексно, с использованием разных методов обучения работников.

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