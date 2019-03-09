Как выбрать фоторедактор

Для монтажа, редактирования и ретуширования фотоснимков используется множество программы, различающихся своими возможностями. При выборе наиболее подходящей среди них надо понимать отличие редактирования фотоснимков от ретуширования. Например, Photoshop Online представляет собой эффективную программу для монтажа и редактирования статичных фотоснимков. А в приложениях для ретуширования отсутствуют фильтры и инструменты выделения. С их помощью можно разгладить морщины, придать зубам белый цвет, а лицам – худобу. Существует множество таких фоторедакторов, как платных, так и бесплатных. Однако эксперты утверждают, что среди них по функциональности, легкости применения, возможностям, качеству техподдержки и наличию удобной справочной системы выгодно отличаются такие приложения как Portrait Professional, ArcSoft Portrait Plus и Perfect365. Вы можете скачать редактор фотографий бесплатно.

При наличии множества фотоснимков редактировать каждый из них по отдельности утомительно. Хороший фоторедактор обеспечивает возможность импорта фотоснимков партиями и совместной обработки с применением одинаковых инструментов и лишь незначительным изменением настроек. Немаловажно и наличие возможности игнорировать изменения и осуществлять просмотр фотоснимков рядом «до и после» редактирования. Помимо этого, фоторедактор должен автоматически удалять некоторые изъяны. Наличие данных возможностей позволяет быстро и без особых сложностей производить ретуширование большого количества фотографий.

Многие фторедакторы обеспечивают возможность выполнять предварительную настройку параметров ретуширования фотоснимков либо применять готовые настройки. Так что при возникновении необходимости в быстром редактировании фотоснимков можно использовать шаблоны настройки и сохранять собственные настройки для использования в будущем.

В программе для ретуширования фотоснимков должен присутствовать набор инструментов, с помощью которых можно сделать их более качественными. Чем лучше выходит итоговый результат, тем более качественным является используемый в этих целях фоторедактор. К примеру, приложение должно обеспечивать возможность убрать пятна, сгладить тона кожи, поменять окраску фотоснимков. С помощью более профессиональных программ можно увеличивать размер глаз и толщину ресниц, отбеливать зубы и наносить макияж. Самые лучшие фоторедакторы позволяют проводить реконструкцию частей лица, к примеру, изменять форму носа.