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Как выбрать гель-лак для ногтей

Москва, 09.03.2019
Ежедневно мастер сталкивается с различными проблемами, которые приходится решать очень быстро. Самая распространенная проблема – не очень хорошая и длительная носка гель-лака среди клиенток.
#PressRelease

В основном это касается обладательниц мягких и слишком тонких ногтевых пластин, а также тех, у кого наблюдается повышенная влажность рук. Чтобы маникюр получался качественным, красивым, важно правильно выбирать шеллак (гель-лак).

Особенности и правила выбора материала

При выборе шеллака стоит учитывать такие показатели:

  1. Наличие пластификатора. Это особые вещества, присутствующие в составе полимерного материала, что позволяет придать пластичность и эластичность. Обеспечивает повышение термо, свето и холодостойкости сырья. В роли пластификаторов выступают фталаты (токсичные в форме испарений), а также уретан – наиболее безопасный компонент.
  2. Количество, качество кислот. Все базы содержат кислоты. Разница заключается только в их качестве, количестве. Чаще всего применяется кислота метакриловая. Если она в указана на втором либо третьем месте в составе, то это не очень хороший признак. Данный показатель сигнализирует о достаточно большом проценте кислоты, поэтому ногтевая пластина может пострадать и получить ожог. Плохое качество, избыток кислоты в гель-лаке чреват таким заболеванием, как онихолизис (отслоение ногтевой пластины).
  3. Олигомер. Когда речь идет о топе или базе, то количество данного компонента является ключевым. Важно помнить, что олигомер представляет собой цепочную молекулу, в составе которой множество одинаковых звеньев. Это главные молекулы газа, в процессе полимеризации они выстраиваются в структурную решетку, что и обеспечивает образование полимерной пленки на ногтевой пластине. Если же его слишком мало либо плохого качества, то такая решетка получится слишком ослабленной, а связи разрушатся в кратчайшие сроки. Все это проявляется такими признаками: появление отслоек, трещины).
  4. Качество полимеризации. Молекулы геля выстраиваются в структурную решетку, связываются друг с другом под влиянием UV-лучей. Подобная химическая реакция осуществляется с выделением липкого слоя, тепла. Если же прервать процесс, то молекулы не смогут найти себе подходящую пару внутри решетки, поэтому останутся в свободном состоянии. Несмотря на то, что внешне покрытие выглядит твердым, в процессе носки отходит от ногтя и проседает, провоцирует отслойки, может появиться химический ожог. Это происходит в том случае, если экономить время, а именно сушить не тридцать секунд, а всего лишь десять. Важно придерживаться строгих правил во время сушки.
  5. Правильная техника работы. Мастер обязан учесть множество нюансов и факторов, быть квалифицированным специалистом, чтобы улучшать репутацию и не портить ногти клиентам.
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