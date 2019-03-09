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Как выбрать пластик для 3D-принтера

Москва, 09.03.2019
#PressRelease

Печать при помощи технологии FFF чаще всего осуществляется с использованием термопластиков, проще говоря нити для 3d принтера, но иногда в этих целях применяют композитные материалы с разными добавками. Ниже описаны свойства самых распространенных материалов, используемых в данных целях.

  • Полилактид (PLA) славится своей экологичностью и дешевизной. Он изготавливается из сахарного тростника и кукурузы. Этот вид пластика недолговечен, поскольку легко впитывает воду и сравнительно мягок. Изделия из PLA не рассчитаны на функциональное применение, а используются в качестве игрушек и сувениров. Кроме того, из него делают упаковку и контейнеры.
  • Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) характеризуется прекрасными механическими качествами, продолжительным сроком службы и доступной ценой. Из него изготавливают автодетали, корпуса разных устройств, сувениры, контейнеры и др. Некоторые разновидности данного пластика разрушаются под действием прямых солнечных лучей, что накладывает определенные ограничения на его использование. Главный недостаток ABS-пластика заключается в высокой степени усадки при понижении температуры. Кроме того, при нагревании из него выделяются пары акрилонитрила – вредного вещества, вызывающего отравление.
  • Поливиниловый спирт (PVA) отличается водорастворимостью. Благодаря этому свойству его используют для изготовления литейных форм. При низкой влажности данный материал характеризуется высокой прочностью на разрыв. При увеличении влажности прочность снижается, однако увеличивается эластичность.
  • Нейлон обладает высокой износостойкостью и малым коэффициентом трения. Поэтому его часто применяют для покрытия трущихся элементов, что увеличивает их эксплуатационные свойства и во многих случаях дает возможность работать без смазки. При нагревании данного материала выделяются ядовитые пары.
  • Поликарбонат (PC) обладает стойкостью к низким и высоким температурам, ударной вязкостью и высокой прочностью. Во время печати он создает угрозу для здоровья, поскольку в качестве сырья для его изготовления часто применяется ядовитое вещество бисфенол А. Поликарбонат легко впитывает влагу, поэтому его нужно хранить в сухих условиях для предотвращения формирования пузырьков в наносимых слоях.
  • Полиэтилен высокой плотности (HDPE) в качестве 3D-печатного материала используется сравнительно редко. Это обусловлено трудностями при послойном изготовлении изделий. Сложности в использовании полиэтилена компенсируются его общедоступностью и низкой стоимостью.
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